شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 شاب وفتاة في ملتقى شباب المناطق بالباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

يشارك يوم الأحد القادم، أكثر من 1200 شاب وفتاة في تحقيق أهداف مجالس شباب مناطق المملكة، ضمن الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة، الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ويتضمن الملتقى خمس ورش عمل، وجلسة حوارية، إضافة إلى لقاء مفتوح مع أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود. وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران، أن الملتقى يرتكز إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والاطلاع على التحديات التي تواجه مجالس شباب المناطق وكيفية تجاوزها، وتعزيز التكامل بين مجالس شباب المناطق.