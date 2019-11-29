شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 500 ألف م2 من أملاك الدولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

كشفت أمانة منطقة عسير إزالة تعديات طالت أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة والبلديات التابعة لها أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار إلى أنه تمت إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 511.711 ألف متر مربع بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوها بأن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين.