شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف في تعليم القريات لغير المعاقين والمتقاعدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أعلنت تعليم القريات عن وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين. وأوضح مدير الموارد البشرية محمد بن ظاهر العازمي أن شروط الوظائف تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع سلامة المظهر (عدم وجود إعاقة تمنعه من العمل) والتأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية وإجادة القراءة والكتابة وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وألا يكون المتقدم من المتقاعدين ومن المسجلين ببرنامج ساعد بموقع الخدمة المدنية ويتم التقديم على وظيفة واحدة فقط إما بند الأجور أو المستخدمين وسيتم استبعاد الطلبات المتكررة.واوضحت التعليم أن استقبال الطلبات بدأ أمس الأول الأربعاء ويستمر حتى السبت 3/‏‏ 4/‏‏1441 الساعة 11 مساء على موقع إدارة التعليم الإلكتروني ولن يتم استقبال الطلبات اليدوية.

أعلنت تعليم القريات عن وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين. وأوضح مدير الموارد البشرية محمد بن ظاهر العازمي أن شروط الوظائف تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع سلامة المظهر (عدم وجود إعاقة تمنعه من العمل) والتأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية وإجادة القراءة والكتابة وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وألا يكون المتقدم من المتقاعدين ومن المسجلين ببرنامج ساعد بموقع الخدمة المدنية ويتم التقديم على وظيفة واحدة فقط إما بند الأجور أو المستخدمين وسيتم استبعاد الطلبات المتكررة.واوضحت التعليم أن استقبال الطلبات بدأ أمس الأول الأربعاء ويستمر حتى السبت 3/‏‏ 4/‏‏1441 الساعة 11 مساء على موقع إدارة التعليم الإلكتروني ولن يتم استقبال الطلبات اليدوية.

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