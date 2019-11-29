نصائح “الجمارك” للراغبين في التسوق الإلكتروني في “الجمعة البيضاء”

قدّمت “الجمارك السعودية” نصائح مهمة للراغبين في التسوق إلكترونياً في يوم الجمعة البيضاء. وأوصت الجمارك المتسوقين بالتأكد من مطابقة المنتجات مع المواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى التأكد من الحصول على البيان الجمركي من شركة الشحن للاطلاع على تفاصيل الأموال المدفوعة. كما نوّهت إلى ضرورة الاطلاع على قائمة المنتجات التي يُمنع دخولها للمملكة، ومن عدم حاجة المنتجات لإذن فسح من الجهات المختصة.

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