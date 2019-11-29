الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار وبرد الأسبوع القادم على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة خلال الفترة من الأحد إلى الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وأوضحت أنه سيكون هناك حالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة، تتمثّل في انخفاض درجة الحرارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة.
وتنخفض درجة الحرارة ابتداءً من مساء الإثنين المقبل، على”العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، الليث، القنفذة، جدة، رابغ” بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات “المدينة المنورة، مهد الذهب، وادي الفرع، الحناكية، العيص، خيبر، العلا وينبع” بمنطقة المدينة المنورة. ويشمل ذلك أيضا منطقة حائل ومعظم محافظاتها، ومحافظات “بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية” بالقصيم، وسكاكا والقريات وطبرجل بالجوف، كما تبدأ الحرارة في الانخفاض ابتداءً من مساء الثلاثاء على مناطق: “الرياض، الشرقية، عسير، جازان والباحة”.
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