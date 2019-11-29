مصادر: شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة و3000 ريال للوحات السيارات التاريخية

كشفت مصادر، عن شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة، ضمن لائحة جديدة للمرور ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن اللائحة أجازت اقتناء لوحة المركبات التاريخية القديمة، برسم قدره 3 آلاف ريال وبرسم تجديد 100 ريال.

إضافة مواد جديدة وتعديل أخرى

وأوضحت مصادر، أن اللائحة الجديدة فصلت استنادًا لقرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز، على أن يُعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، مشيرة إلى أنها ستضم مواد جديدة وأخرى معدلة، استنادًا للمرسوم الملكي 115 بتاريخ 5-12-1439هـ، والذي ينشر بالجريدة الرسمية في العدد 4743 . وشملت اللائحة الجديدة، تعديل إصدار رخص القيادة لتشمل الذكور والإناث على حد سواء في المواد التدريبية والساعات والرسوم، مع تحمل المخالفين تبعات عدم تحديث بياناتهم في الأنظمة الآلية والموثقة، للاعتراض على المخالفات المرورية سواء الورقية أو الإلكترونية «باشر – ساهر»، بحسب مصادر «عاجل».

إيقاف الخدمات

ومنحت التعديلات الجديدة، حق الاعتراض للمخالف خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة وليس تاريخ إصدارها، كما كان في السابق، كما شملت بدء إيقاف خدمات المتقاعسين عن سداد المخالفات. وأكدت مصادر وفقًا لصحيفة «عاجل»، أن إيقاف خدمات المتقاعسين عن سداد المخالفات، جاء وفقًا للمادة التي تنص على: (إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامة المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك المخالفات 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها، يبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء هذه المدة يُحال إلى المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات النظامية، للنظر في إيقاف الخدمات التي تقدم له أو بعضها، حتى يتم سداد الغرامة المستحقة».

كيفية إبلاغ المخالف

ونصت اللائحة الجديدة على أن يتم إبلاغ المخالف، إلكترونيًّا من خلال بياناته الموثقة آليًّا، خلال 10 أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ لضمان حقه في الاعتراض. وأضافت اللائحة مادة جديدة تتضمن شروط الحصول على رخصة قيادة، وهي: إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات واجتياز اختبار القيادة، على أن يتم لاحقًا تحديد عدد الساعات التدريبية اللازمة والاختبار الخاصة بكل رخصة وشروط أدائها. كما نصت اللائحة الجديدة على جواز اقتناء لوحة المركبات التاريخية القديمة بجدول رسوم لوحات المركبات، برسم قدره 3 آلاف ريال وبرسم تجديد 100 ريال. ومن المتوقع أن تبدأ إدارات المرور في تفعيل اللائحة الجديدة لنظام المرور خلال الأيام المقبلة .