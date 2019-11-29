أسبوع لاحتفالات تعليم الدواسر بالذكرى الخامسة للبيعة

وحثت إدارة التعليم في اجتماع اللجنة المشكلة للاحتفاء برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العمري، على تفعيل الاحتفاء بالذكرى الخامسة للبيعة في جميع المدارس وتشجيع منسوبي الإدارة وقيادات المدارس على الاحتفاء.
وشددت إدارة التعليم على أن هذه الاحتفالات بهذه المناسبة العظيمة، تأتي لإظهار مشاعر الغبطة والسرور تجاه خادم الحرمين وتأكيداً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن في نفوس أبنائنا وبناتنا. ونوهت إدارة التعليم بأن الاحتفالات بالذكرى الخامسة للبيعة ستنطلق يوم الخميس الأول من شهر ربيع الآخر بتدشين برنامج الاحتفالات بديوان وزارة التعليم ، ومن ثم خلال الفترة من الأحد إلى الخميس 4-8 / 4/ 1441،حيث يجري تنفيذ فعاليات الاحتفالات بالإدارة والمدارس.
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