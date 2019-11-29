انهيارات وانقطاعات في طرق فيفاء واستنفار لمواجهة الحالة المطرية

شهدت محافظة فيفاء شرق منطقة جازان أمطارا غزيرة تسببت في انقطاع لعدد من الطرق الرئيسية والفرعية وانقطاعات في الكهرباء وضعف شبكات الاتصال.

واستنفرت بلدية محافظة فيفاء جهودها في فتح الطرق الرئيسية والفرعية وتنظيف الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار كالأتربة والأحجار، ونزح تجمعات المياه إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الأربعاء، منذ بداية الحالة المطرية التي استمرت منذ 7 أيام ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة.

طرق فرعية

تسببت الأمطار في انهيارات انقطع معها طريق الملك فهد وبعض الطرق الفرعية، وخاصة غرب فيفاء وحدوث عدد من الانهيارات بطريقي الملك عبدالله والملك خالد وغيرهما من الطرق.

وأوضح رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد محمد علوان أن البلدية سخرت جميع الإمكانيات المتاحة للبلدية، حيث شكلت فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة المطرية واستقبال البلاغات الواردة ومباشرتها في أوقات قياسية.تكثيف الجهود

وقف محافظ فيفاء سفر الشهراني، ورئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد محمد علوان، ومدير الدفاع المدني المقدم سلمان الفيفي، وإدارة الفرقة الحادية عشرة للنقل بفيفاء، على مواقع الانهيارات الصخرية والطرق المتضررة، ووجه محافظ فيفاء كافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومضاعفتها لفتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار، بمتابعة مستمرة من نائب أمير منطقة جازان.

تنبيه متقدم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

إرشادات السلامة

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة.

وبيّن المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده السيد أن تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة الجوية الماطرة والتوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

تداعيات الأمطار

انقطاعات لعدد من الطرق الرئيسية والفرعية

انقطاعات في الكهرباء

تضرر عدد من السيارات

ضعف شبكات الاتصال