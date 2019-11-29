بدء تطبيق بدلات النائية ومكافآت الجبلية للممارسين الصحيين

حددت وزارة الصحة مقدار البدلات للممارسين الصحيين السعوديين في المناطق النائية بـ20 %، كما حددت مكافأة المناطق الجبلية بين 10 % و50 %، وذلك حسب دليل الحقوق والمزايا للممارسين الصحيين السعوديين بوزارة الصحة، والتي بدأ تطبيقها في 2019.

نوع ومقدار البدل

أجازت الوزارة منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره 20 % من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف، وتتولى لجنة البدلات المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها، وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة، تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل، ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه، ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية.

شروط وضوابط البدل

تعدّ القرى والمراكز والهجر مناطق نائية، ويصرف هذا البدل للموظفين والمستخدمين المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، لائحة بند الأجور، العاملين في هذه القرى والمراكز والهجر البدل المخصص للمناطق النائية، وذلك حسب النسب المقررة لكل منها في دليل المناطق النائية. ويصرف هذا البدل من أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة المعين عليها، الممارس الصحي، وذلك وفقا للنسب المحددة.

ويشترط لصرف هذا البدل أن تكون الوظيفة معتمدة حسب التشكيلات الإدارية المعتمدة بالميزانية العامة للدولة، للجهة القائمة بالمركز أو القرية أو الهجرة، الواردة في المناطق النائية، وأن يكون الموظف مثبتا عليها، ويمارس مهام الوظيفة فعلا وبصفة مستمرة في موقع المرفق الصحي المقرر له البدل.

عدم الجمع

تشمل مكافأة المناطق الجبلية جميع منسوبي الجهات الحكومية من السعوديين العاملين في المناطق المشمولة بالمكافأة.

ويشترط عدم الجمع بين مكافأة المناطق الجبلية مع أي بدلات أو مكافآت أو علاوات أخرى تم بسبب الموقع، استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية. وتصرف مكافأة المناطق الجبلية لمنسوبي وزارة الصحة السعودية العاملين في المستوصفات والمراكز الصحية الواقعة في الأماكن الجبلية بمنطقة جازان، استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية.

وتحتسب مكافأة المناطق الجبلية وفقا للمعايير التالية: تحتسب الخدمات المفقودة في القرية ومتوافرة في قرية مجاورة لا تبعد عنها بأكثر من 3 كلم بطريق وعر، أو 8 كلم بطريق سهل، أو 15 كلم بطريق مسفلت في حكم الخدمة المتوافرة بها.

مقدار المكافأة

يكون مقدار المكافأة المخصصة للعاملين في المناطق الجبلية المؤسسة بقرار مجلس الوزراء للمشمولين بها حاليا من السعوديين، بنسبة تراوح بين 10 % و50 % للمناطق الجبلية المحددة في القرار.

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النائية

القرى والمراكز والهجر

الشروط

أن تكون الوظيفة معتمدة حسب التشكيلات الإدارية

أن يكون الموظف مثبتا ويمارس مهام الوظيفة

شروط الجبلية

عدم الجمع بين مكافأة المناطق الجبلية مع أي بدلات أخرى

تصرف لمنسوبي الوزارة العاملين في المستوصفات والمراكز الصحية

بدل الممارسين الصحيين السعوديين في المناطق النائية 20 %

مكافأة المناطق الجبلية بين 10 % و50 %