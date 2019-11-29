فريق يبحث استكمال برج الأورام بالقصيم

بحث التجمع الصحي بمنطقة القصيم أمس، مراحل استكمال مشروع البرج الطبي لمركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان بن سعود الشايع، ومدير الإدارة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة الدكتور فيصل الدهمشي، بمشاركة المعنيين من القيادات الصحية بالتجمع. وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي عن الخدمات التي يقدمها مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام، مدعومة بالأرقام والمؤشرات الطبية، لأعداد المرضى والمستفيدين من برامج المركز العلاجية. كما زار وفد الإدارة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، مشروع البرج الطبي لمركز الأورام، واطلعوا على مكونات المشروع، والأعمال التي يجري تنفيذها، بالإضافة إلى نسب الإنجاز والمراحل المتبقية من المشروع.



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