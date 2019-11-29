رأس أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس، الاجتماع التحضيري للحملة التوعوية والضبطية لمخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، بحضور وكلاء الإمارة، ومديري الجهات الحكومية المعنية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، مؤكداً أهمية التوعية السليمة ووضع البرامج والخطط لها لبناء مجتمع واعٍ يدرك حجم الأخطار التي قد يسببها استخدام الجوال أثناء القيادة وما عواقبه وأضراره التي تحدث من الحوادث المرورية التي قد تسبب الوفاة والإعاقات وغيرها وتقف ضد الحياة السليمة للفرد. وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالاجتماع للخروج بنتائج جيدة، مشيراً إلى أهمية التنويع في التوعية وغيرها، متطلعاً إلى التأثير الإيجابي على المجتمع في المحافظة على تطبيق وسائل القيادة السليمة التي تقي بعد الله من مخاطر الحوادث وأهمها عدم استخدام الجوال أثناء القيادة. وتحدث سمو أمير منطقة القصيم عن فاعلية ضبط المخالفات المرورية بواسطة التقنية الحديثة من خلال الأجهزة التقنية لضبط مثل هذه المخالفات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع تحضيري لحملة مخالفة استخدام الجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.