200 متر ويومان تفصل بين انهيارين أرضيين بالأحساء

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي لـ«دوت الخليج»، أمس، أن مركز العمليات الطارئة استقبل بلاغا عن وجود هبوط بأحد المواقع في محافظة الأحساء، بعد مرور أحد الصهاريج صغيرة الحجم أعلاه، وبعد مباشرة البلاغ اتضح وجود تسرب خفي لمياه الصرف الصحي من أحد الخطوط الفرعية، وتمت معالجته في مدة زمنية قصيرة. فيما أشار عاملون ميدانيون في فرق الطوارئ والصيانة في أمانة الأحساء لـ«دوت الخليج»، إلى أن الانهيار في الموقع الآخر من اختصاص الأمانة، وتولوا معالجته بردم الهبوط في وقت وجيز.
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متر ويومان تفصل بين انهيارين أرضيين بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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