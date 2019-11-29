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200 متر ويومان تفصل بين انهيارين أرضيين بالأحساء

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باشرت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، وإدارة خدمات المياه، أعمال معالجة انهيارين أرضيين في حي النسيج بمدينة الهفوف، في فترة زمنية يفصل بينهما يومان، ومسافة لا تتجاوز الـ200 متر بين الموقعين، إذ وقع الانهيار الأرضي الأول الإثنين الماضي بعد مرور صهريج داخل الحي السكني، وتولت جهات الاختصاص في الإدارة العامة لخدمات المياه معالجته، فيما وقع الانهيار الآخر ظهر أول من أمس على الطريق الرئيسي للحي، وتولت فرق الطوارئ والصيانة في أمانة الأحساء معالجته بحكم الاختصاص.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي لـ«دوت الخليج»، أمس، أن مركز العمليات الطارئة استقبل بلاغا عن وجود هبوط بأحد المواقع في محافظة الأحساء، بعد مرور أحد الصهاريج صغيرة الحجم أعلاه، وبعد مباشرة البلاغ اتضح وجود تسرب خفي لمياه الصرف الصحي من أحد الخطوط الفرعية، وتمت معالجته في مدة زمنية قصيرة. فيما أشار عاملون ميدانيون في فرق الطوارئ والصيانة في أمانة الأحساء لـ«دوت الخليج»، إلى أن الانهيار في الموقع الآخر من اختصاص الأمانة، وتولوا معالجته بردم الهبوط في وقت وجيز.


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