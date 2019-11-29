2191 حالة تسمم غذائي ولجنة تقصي رباعية

كشف تقرير لوزارة الصحة عن تسجيل 2191 حالة إصابة بالتسمم الغذائي خلال 2018، توفيت منها 3 حالات، فيما يقدر المعدل السنوي العام لحالات الوفاة بسبب التسمم الغذائي لكل 100 ألف نسمة في المملكة 11 حالة وفاة.

أهم التحديات

عدت وزارة الصحة في سياق التقرير السنوي للأمراض المنقولة بالغذاء لعام 2018، فاشيات الأمراض المنقولة من أهم التحديات التي تواجهها، وذلك لدور الوزارة في الحد من حوادث التسمم الغذائي بالمملكة، حيث يتم التبليغ عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء من المستشفيات الحكومية والخاصة لمنسقي السلامة الغذائية بالمناطق أو من ينوب عنهم، ومن ثم لإدارة السلامة الغذائية بالإدارة العامة لصحة البيئة، وذلك خلال 24 ساعة من اكتشاف الحالات المصابة.

إدارة السلامة

كشف التقرير عن الجهات المسؤولة عن تقصي فاشيات التسمم الغذائي، حيث تتولى وزارة الصحة مسؤولية التقصي من مصدر منزلي، بينما تقصي الفاشيات من مصدر عام هو مسؤولية اللجنة الرباعية التي تضم «وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الداخلية»، ويتم إرسال كافة التقارير النهائية لإدارة السلامة الغذائية خلال 60 يوما من البلاغ الابتدائي.

نزول تدريجي

أشار التقرير إلى أن 71% من حالات التسمم الغذائي في 2018 كانت لسعوديين، مقابل 29% لغير سعوديين، فيما تبلغ نسبة السعوديين الذين تعرضوا للإصابة من الفاشيات المنزلية 79% مقابل 21% غير سعوديين، وكشف التقرير توزيع الفاشيات من مصدر عام والفاشيات المنزلية من 2014-2018م، بحسب الشهور أن الفاشيات المنزلية تبدأ في الارتفاع السريع من بداية العام حتى تصل قمتها لشهر يونيو ثم تبدأ في النزول التدريجي حتى نهاية العام، وأن أقل الشهور التي بها فاشيات منزلية هو شهور نوفمبر من كل عام في حين أن الفاشيات من مصدر عام لها أكثر من قمة، حيث ترتفع في شهور أبريل، ويكون الارتفاع الأكبر في شهور أغسطس من كل عام، وأن أقل عدد من الفاشيات يكون في شهور نوفمبر من كل عام.

أطفال مصابون

يبين التقرير أن نسبة الفاشيات التي بها 5 حالات أو أقل في عام 2018 تشكل 79.1% مقابل 70.5% في عام 2017، وأن عدد الفاشيات التي بها أكثر من 20 حالة في عام 2018 تمثل 3.6% مقابل 5.4% في عام 2017.

وقدّر التقرير أن معدل الوفاة العام لحالات التسمم الغذائي لكل 10.000 حالة تسمم غذائي من عام 2014 حتى عام 2018 يبلغ 11 حالة، ويتضح أن معدل الوفيات أعلى في حالات التسمم الغذائي من مصدر منزلي عنها في الحالات من المصدر العام الأمر الذي قد يكون بسبب أن المصابين من الأطفال.

الفاشية المرضية «الصحة العالمية»

هي حدوث حالات من مرض ما تتجاوز المتوقع عادة

تقع في مجتمع أو منطقة جغرافية أو موسم محدد

عوامل مُعدية تنتشر مباشرةً من شخص إلى شخص

تساهم السلوكيات البشرية دائما في هذا الانتشار

حالات التسمم الغذائي 2017-2018

2017

فاشيات منزلية 1117

فاشية من مصدر عام 2023

جميع الفاشيات 3140

2018

فاشيات منزلية 328

فاشية من مصدر عام 1263

جميع الفاشيات 2191

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توزيع فاشيات التسمم الغذائي

أقل من 3 حالات 3 فاشيات

من 3 إلى 5 حالات 280 فاشية

من 6 إلى 10 حالات 47 فاشية

أكثر من 20 حالة 13 فاشية

حالات التسمم بحسب الجنسية والمصدر

فاشيات من مصدر عام

363 غير سعوديين 29%

900 سعوديون 71%

فاشيات منزلية

198غير سعوديين 21%

730 سعوديون 79%

الفئة العمرية

فاشيات من مصدر عام

من 4 سنوات وأقل 135 حالة 11%

من 5 إلى 19 سنة 447 حالة 35%

من 20 إلى 48 سنة 535 حالة 42%

من 50 سنة وأكثر 146 حالة 12%

فاشيات منزلية

من 4 سنوات وأقل 132 حالة 14%

من 5 إلى 19 سنة 435 حالة 47%

من 20 إلى 48 سنة 338 حالة 36%

من 50 سنة وأكثر 23 حالة 3%