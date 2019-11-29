نزاهة تحقق في تأخير إزالة تعديات منذ 5 سنوات

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تحقق في عدم إزالة تعديات على متنزه الخرارة بمحافظة المزاحمية غرب مشروع القدية جنوب طريق مكة الرياض مضى عليها 5 أعوام تقريبا.

وقالت مصادر مطلعة إن «نزاهة» أرسلت مندوبين اثنين لمقر المحافظة منذ 3 أسابيع لمتابعة تأخير تنفيذ إزالة التعديات من قبل أحد المواطنين. وكشف المصدر أن المندوبين طلبا الإفادة من محافظ المزاحمية عما تم بشان تعديات المواطن الذي صدر بشأنه خطاب رئيس بلدية المزاحمية رقم 1918 وتاريخ 1436/6/16، إضافة إلى طلب الإفادة بخطاب المحافظة بتاريخ 1435/6/15 وكذلك خطاب البلدية بتاريخ 1435 وخطاب المحافظة بتاريخ 1436/8/3 المشار لخطاب رئيس بلدية المحافظة بتاريخ 21 /7 /1436.

وأضافت المصادر أن مندوبي نزاهة طلبا من لجنة التعديات بمقر المحافظة ما تم بشأن المحضر المشترك بين لجنة التعديات ووزارة الزراعة بتاريخ 1437/7/13 الذي لم ينفذ إزالة التعديات.