السعودية تشيد أعلى مصلى معلق في العالم

الجمعة 29 نوفمبر 2019

أعلى مصلى معلق

انتهت المملكة العربية السعودية، من الأعمال الإنشائية المتعلقة بتركيب أعلى مصلى معلق في العالم، بين برجي مشروع جبل عمر، بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة.



وبحسب صحيفة سبق السعودية، المصلى مصمم على ارتفاع 161 متراً.

ويشكل المسجد جسر يربط بين أعلى برجين في مشروع جبل عمر، بطول 38 متراً وعرض 15.5 متر ومساحة إجمالية تصل إلى 400 متر وهي مساحة تكفي لـ200 مصلي.

Advertisements

وجرى تشييد المسجد من الصلب والخرسانة المسلحة المدعمة بدهانات مقاومة للحرائق.

وزين بالزخارف الإسلامية ليعطي منظراً جمالياً للناظرين، كما أنه يشمل غرفة للخدمات الكهروميكانيكية ووحدة خاصة لصيانة المبنى وأعمال النظافة اليومية.

وجرى رفع الهيكل باستخدام أربعة رافعات هيدروليكية وسيتم تخصيص رافعات لتثبيت القوسين البالغ وزنهما 52 طناً للقوس الواحد وتركيبهما على المصلى القوس تلو الآخر.

وبحسب مصادر سعودية، تشمل المرحلة التالية للتركيب، أعمال التشطيبات النهائية والكماليات؛ ليكون المصلى جاهزاً للافتتاح واستقبال المصلين.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال المهندس الاستشاري ورئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أنس صالح صيرفي، إن المصلى المعلق يمتاز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام.

ويقع المسجد على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين عبر مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي وينتهي بساحة الحرم الشريف.