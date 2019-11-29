أمير الباحة يوجه بدراسة أسباب تعثر مشروعي مركزي الصحة بالمضحاة والقسمة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم بدراسة أسباب تعثر مشروعي مركز صحي المضحاة ومركز صحي القسمة. ووقف سموه على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين. الجدير بالذكر أن المشروعين هما ضمن المشاريع المتعثرة التي تم طرحها لمعالجتها والتي - بحمد الله - عُولجت بشكل جيد ومتابعة شخصية من سمو أمير الباحة.



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