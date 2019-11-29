شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «بلدي عسير»: بن بريق رئيساً.. وبن فهيد نائباً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير جلسته الطارئة اليوم (الخميس)، والتي خُصصت لانتخاب رئيس المجلس ونائبه للفترة الثالثة من الدورة الثالثة، وهي الفترة المتبقبة من فترة المجلس بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لعامين آخرين تنتهي بنهاية ديسمبر 2021.
وفاز بمنصب رئيس المجلس اللواء متقاعد محمد بن بريق، ليستمر في رئاسة المجلس في فترته الثالثة، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس عضو المجلس مبارك بن فهيد.
يُذكر أن نائب الرئيس الجديد كان يشغل إضافة لعضويته مهمة رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في المجلس منذ بدء الدورة الحالية.
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