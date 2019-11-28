السعودية | المبعوث الأممي يرحب بإطلاق تحالف دعم الشرعية لعدد من الأسرى الحوثيين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:16 مساءً, 28 نوفمبر 2019 م المناطق _ الأمم المتحدة رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيتش، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بإطلاق عدد من الأسرى من ميليشيا الحوثي.

وأوضح غريفتيش في بيان له اليوم أن الخطوة التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تثبت حسن نية الأطراف واهتمامهم في توفير بيئة مواتية لبناء السلام.

كما أعرب عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي تبذلها في تسهيل عملية الإفراج، داعياً جميع الأطراف إلى الاستمرار في العمل بما يؤدي إلى تطبيق اتفاقية استكهولم.

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