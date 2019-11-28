شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أمير الباحة بشأن تعثر «صحة المضحاة والقسمة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، بدراسة أسباب تعثر مشروعي مركز صحي المضحاة ومركز صحي القسمة. ووقف سموه على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين، وبدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين. الجدير بالذكر أن المشروعين هما ضمن المشاريع المتعثرة التي تم طرحها لمعالجتها والتي - بحمد الله - عُولجت بشكل جيد ومتابعة شخصية من سمو أمير الباحة.

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