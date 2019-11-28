فيديو.. الشثري يُوضح حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر

2019-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أن التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر على العمل هو فعل “محرّم”.

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جاء ذلك في رد للشيخ على سؤال وُجّه له ببرنامج “يستفتونك” عن حكم التوقيع بالحضور عن الزميل المتأخر؟ ليجيب الشيخ بأنه فعل محرّم ونوع من أنوع الغش والتدليس والكذب.

وطالب الشيخ من يعتمد هذا الفعل في عمله بالابتعاد عنه والمبادرة بالحضور إلى مقر العمل وتسجيل حضوره بنفسه، وعدم الانشغال بأمور ليست عائدة عليه بالنفع.

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