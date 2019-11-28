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2019-11-28 توجيه بدراسة أسباب تعثر تنفيذ مراكز صحية في #الباحة كمركزي المضحاة والقسمة الصحيين متابعات الخليج 365 - واس وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بدراسة أسباب تعثر مشروعي مركز صحي المضحاة ومركز صحي القسمة.

ووقف سموه على مخرجات الدراسة وتوجيه الجهات المعنية باعتمادها وتنفيذها لحل تعثر المشروعين، حيث بدأت الجهات المعنية بتنفيذ توجيه سمو أمير المنطقة للانتهاء من المشروعين وإطلاق خدماتها للمستفيدين.

الجدير بالذكر أن المشروعين هما ضمن المشاريع المتعثرة التي تم طرحها لمعالجتها والتي – بحمد الله – عُولجت بشكل جيد ومتابعة شخصية من سمو أمير الباحة. شارك الخبر







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