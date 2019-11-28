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شكرا لقرائتكم الوليد بن طلال وآل الشيخ يرفعان كأس أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الوليد بن طلال وآل الشيخ يرفعان كأس أبطال آسيا
في البوليفارد ضمن فعاليات ليلة الزعيم
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع الأمير الوليد بن طلال والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، كأس بطولة دوري أبطال آسيا الذي حققه نادي الهلال، وذلك خلال حفل الزعيم مساء اليوم الخميس في موسم الرياض.
وتواجد في الحفل رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل، والملحن “سهم” الذي رفع الكأس أيضًا، وسط تفاعل كبير من جماهير الزعيم التي حضرت لاحتفال بالبطولة التي حققها الهلال على حساب أوراوا الياباني.
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