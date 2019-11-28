شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف والحقيل يتفقدان 800 فيلا و6 آلاف أرض مجانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تفقّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمس (الخميس)، يرافقه وزير الإسكان ماجد الحقيل، عددا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة الجوف، واطّلع الأمير فيصل على سير العمل فيها، قبل تسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج «سكني» كما زار برفقة الوزير عددا من المستفيدين في مشروع إسكان سكاكا.

وتشمل منطقة الجوف 10 مخططات توفّر 6356 أرضاً مجانية، بينها 7 مخططات توفّر 3,559 أرضا مطوّرة وتحت التطوير، و3 مخططات مكتملة التصميم ويجري طرحها وتوفر 2456 أرضا مجانية، إضافة إلى 3 مشاربع للوحدات السكنية الجاهرة تتوزع على سكاكا 1 بعدد 294 وحدة، وسكاكا 2 بعدد 241 وحدة، والقريات بعدد 255 وحدة سكنية.

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وزار أمير المنطقة مشروع «إسكان سكاكا 1» الذي يوفّر 294 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا، روعي في تصميمها وتنفيذها توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، كما زار مخطط الورود في سكاكا والذي يوفر 240 قطعة أرض مجانية، على مساحة إجمالية للمشروع تقارب 260 ألف متر مربع.

وأشاد بتنفيذ المشاريع وبتصاميمها التي تلائم متطلبات الأسرة السعودية، مثمّنا دور وزارة الإسكان في توفير مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تسهم في تسهيل تملّك المواطنين للمسكن وفقا لرغباتهم وقدراتهم.

بدوره، شدّد وزير الإسكان خلال زيارته لمشاريع منطقة الجوف على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوّها بحرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني مع مراعاة الرغبات المختلقة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.