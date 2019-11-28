شكرا لقرائتكم خبر عن «البحر الأحمر»: بدء التقديم في «نخبة الخريجين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير برنامج «نخبة الخريجين»، حرصاً منها على مواصلة خططها الطموحة للاستثمار في رأس المال الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي لصقل خبراتهم العملية وتأهيلهم لإدارة التخصصات الجديدة التي يوفرها مشروع البحر الأحمر، من خلال إتاحة فرص التدريب على رأس العمل في بيئة حافلة بالخبرات، ليكونوا جزءاً من فريق عالمي يعمل على تطوير وجهة سياحية فاخرة ومستدامة.

وسيحظى متدربو البرنامج الذي يستمر عامين بفرصة تطوير مهاراتهم وتوظيفهم بعد انتهاء مدة التدريب في شركة البحر الأحمر للتطوير، تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.

Advertisements

ويرتكز «نخبة الخريجين» على مبدأ التدريب على رأس العمل من خلال التدوير الوظيفي في عدة أقسام مختلفة، حيث سيتم تحديد المهام الموكلة إلى المتدربين ومتابعتها لقياس أدائهم.

وتهدف شركة البحر الأحمر من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المتدربين بخبرات عملية من خلال المهام المسندة لهم، بالإضافة إلى تجربة العمل في عدة أقسام للشركة، بهدف توسيع مداركهم المهنية والمعرفية من خلال التوجيه المهني والتدريب والمحاكاة الوظيفية، بالإضافة إلى دورات تدريبية مرتبطة بتخصصاتهم.

ويمكن للراغبين في التدريب تقديم طلباتهم ابتداءً من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر القادم.