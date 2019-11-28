تطورات جديدة في قضية مقتل الطالب 《 أصيل 》 في أبو عريش … و الكشف عن سبب ارتكاب الجاني للجريمة !

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كشفت مصادر عن دوافع الجاني في جريمة قتل الطالب المغدور “أصيل جعر”، والعثور على جثته بجوار إحدى المدارس في محافظة أبو عريش بعد أن تبين أن الجاني هو خطيب شقيقة المجني عليه .

فيما عثر على الطالب “أصيل” الخميس الماضي مقتولاً بجوار مدرسته وتظهر عليه آثار كدمات حول العنق، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بالجاني خلال ساعات، وهو شاب في منتصف العشرينيات من العمر.

فيما شيع جمع غفير من أهالي محافظة أبوعريش أمس الثلاثاء جثمان الطالب عقب الصلاة عليه بجامع القرعاوي بالمحافظة ودفنه بمقابر المنطقة.

ووفقا لما نشرته ” الوطن ” فقد كشفت مصادر أن الجاني أقدم على قتْل الطالب بدافع الانتقام، بعد رفض خطبته لشقيقة الطالب.

وأبانت أن محكمة أبوعريش صادقت على اعترافات الجاني بارتكاب الجريمة، وذلك تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وكانت شرطة المنطقة ذكرت في بيان لها أن الجاني أقرَّ بجريمته، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة الملف للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

