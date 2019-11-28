

الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

اختتم اليوم الاجتماع السنوي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الذي أقيم في مدينة تبوك على مدى يومين برئاسة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، تحت عنوان "نحو الارتقاء بجودة الخدمات".

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية وبتنظيم العمل وتقييم الأداء في جميع الإدارات بالوكالة، إضافة إلى استعراض أعمال أرشفة الوثائق إلكترونيًا للأقسام الرجالية والنسائية.

كما استعرضوا ما توصلت إليه الأحوال المدنية من تحول رقمي في خدماتها ومناقشة التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لتحقيق التحول الرقمي الكامل، بما يكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة وفق الأنظمة والتعليمات.

وفي نهاية الاجتماع أكد الجلعود ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى متابعة سير العمل في جميع مكاتب الأحوال المدنية حول المملكة، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لتحقيق تطلعات جميع المستفيدين من الخدمات وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

كما كُرم سفراء وسفيرات التميز للأحوال المدنية على مستوى مناطق المملكة خلال عام 1440 هـ بتسليمهم دروع وشهادات شكر وتقدير نظير جهودهم في خدمة مستفيدي الأحوال المدنية وتميزهم في تقديم الخدمة.

// انتهى //

22:19ت م

0269





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية تختتم اجتماعها السنوي في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.