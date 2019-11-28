السعودية اليوم / بنك التنمية الاجتماعية وغرفة تبوك يختتمان برنامجاً تدريبياً في أساسيات الأعمال



تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً تدريبياً بعنوان " العودة إلى أساسيات الأعمال ", والذي استمر على مدى خمسة أيام , وذلك بمقر

الغرفة بتبوك , بحضور عدد من المهتمين والمهتمات من ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين معرفة كيفية دراسة السوق ،وإعداد خطط تسويقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية إعداد خطط للعمل والعمليات والخطط المالية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص.

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19:55ت م

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