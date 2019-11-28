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فتح باب الترشيح لإيفاد المعلمين للتدريس في 11 دولة

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2019-11-28

فتح باب الترشيح لإيفاد المعلمين للتدريس في 11 دولة

في الأكاديميات والمدارس في الخارج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، فتح باب الترشيح للمعلمين السعوديين الراغبين بالتدريس خارج المملكة في الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

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وأوضحت الوزارة، أن الترشيح مفتوح لجميع شاغري الوظائف التعليمية ممن يكون عمره 30 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا للمعلمين ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف عن 35 سنة، ولا يزيد على 55 سنة.

وتضمنت الشروط أيضًا ألا يقل الأداء الوظيفي في السنوات الثلاث الأخيرة عن 95 %، وأن يكون متزوجًا وحسن السيرة والسلوك ولائقًا صحيًا، وأن يجتاز المرشح الاختبار المهني في مركز القياس الوطني واختبار كفايات اللغة الإنجليزية. وآخر موعد لرفع الترشيحات للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج من إدارات التعليم للوزارة يوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ.

ويشتمل الاحتياج كلًا من الأكاديميات والمدارس السعودية في إسطنبول وأنقرة والرباط وإسلام آباد وكراتشي ونيودلهي والجزائر وبكين وموسكو وجيبوتي وكوالالمبور، ومملكة البحرين وجامعات إندونيسيا والمالديف.

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