فيديو.. بانون: العربية هي AP الشرق الأوسط

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث مقدمو البرنامج الإذاعي المصور War Room الذي يقوده ستيف بانون عن عضوة الكونغرس الأمريكية إلهان عمر.

وتساءل بانون عن العلاقة بين إلهان عمر وقطر، ومدى أهميتها في تنفيذ المخططات القطرية، وذكر المقدم الآخر رحيم قاسم إن القصة حول العضوة إلهان عمر أتت من العربية.

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وعندها قاطعه ستيف بانون بأن العربية هي أحد أفضل المواقع والخدمات الإخبارية في الشرق الأوسط برمتها وشبهها بالوكالة الأمريكية Associated Press وقال إنها AP الشرق الأوسط.

وأضاف المقدم قاسم إن القناة هي الأكبر والأكثر مصداقية في الشرق الأوسط، قبل أن يستمر في قصة إلهان المتهمة بأنها تعمل كعميلة أجنبية في شهادة قانونية تمت في محكمة فيدرالية.

وأضاف قاسم إنه في الشهادة ذكر آلن بندر المولود في الكويت إنه لولا النقد الذي أعطاه هو وأصدقاؤه لإلهان عمر، لكانت مهاجرة صومالية سوداء أخرى في أمريكا تجمع الثروة.