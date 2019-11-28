محاكمة سجناء الشميسي عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في خطوة تهدف لتفعيل إجراء المحاكمات من خلال الدوائر المرئية، أعلن أمس عن محاكمة السجناء عن بعد في مقر سجن الوافدين بالشميسي.

ووجه رئيس المحكمة الجزائية المساعد بجدة عبدالملك السنان قضاة المحكمة في تعميم له بالإعمال التدريجي لمحاكمة السجناء عن بعد في سجن الوافدين بالشميسي، نظرا لاكتمال التجهيزات اللازمة لذلك، لافتا إلى أن هذا الإجراء ضمن إطلاق مشروع محاكمة السجناء عن بعد بالاشتراك مع الإدارة العامة للسجون، والذي سبق التأكيد عليه من قبل وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.