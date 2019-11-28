القيادة تعزي الرئيس الفرنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في مالي، عبرا فيهما عن مشاركتهما الشعب الفرنسي الصديق ألم هذا المصاب، معربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين والشعب الفرنسي الصديق.



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