عيادات استشارية في الملكية الفكرية لتقديم المشورة لمشاريع الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور ماجد القصبي برنامج العيادات الاستشارية للملكية الفكرية، أحد مبادرات الهيئة التي تسهم في توليد حقوق الملكية الفكرية واستخدامها من خلال تقديم المشورة والإرشاد والخدمات في مجال الملكية الفكرية للمشاريع القائمة على الابتكار من المنشآت المتوسطة والصغيرة والأفراد من مخترعين ومؤلفين ورواد أعمال.

كما رأس الاجتماع «العاشر» لمجلس إدارة الهيئة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، واطلع المجلس على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم ما تم في الفترة السابقة من قرارات تدعم مسيرة الهيئة على رأسها موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة لاتفاقية لوكارنو.

وجرى استعراض ما تم في مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذلك مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية للملكية الفكرية (ويبو) في جنيف، وإنجازات اللجان شبه القضائية، والبدء في تفعيل دور الإنفاذ لحقوق الملكية الفكرية، والحملات التي قامت بها الهيئة للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ودور الهيئة في تعزيز التوعية بالملكية الفكرية في المملكة.