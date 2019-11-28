5 أسباب تدفع الشباب لممارسة الرياضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تصدرت كرة القدم أهم الرياضات التي يمارسها الشباب السعوديون بشكل خاص بعيدا عن الأندية خاصة في بداية حياتهم، وذلك بنسبة 25% لمن هم في عمر 15 إلى 24 سنة، و23% لمن هم أكبر من ذلك حتى سن الـ34.
وبحسب إحصاءات رسمية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء جاءت رياضة المشي ثانية عند الشباب بنسبة 51% لمن هم بين 25 و34 عاما، و30% لمن هم أقل من ذلك، فيما كشفت الإحصائية عن توجه 15% من الشباب نحو رياضات كمال الأجسام، 10% منهم فوق 24 عاما، وجاء الجري رابعا والسباحة خامسة.
الإحصاءات التي شارك فيها شباب وفتيات من 13 منطقة كشفت عن أن نسبة ممارسي الرياضة من الشباب في الفئة العمرية أقل من 25 عاما بلغت نحو 23% منهم 9% إناث، فيما بلغت في الفئة بين 25 و34 عاما 21% منهم 10% إناث.
وتعددت أسباب ممارسة الرياضة لدى الشباب إلا أنها اختلفت حسب الفئة العمرية، فممارسة الشباب الصغار في الفئة ما قبل 25 عاما غالبا للترويح عن النفس وتعزيز الصحة والمحاكاة، فيما يمارسها من هم فوق الـ25 لتعزيز الصحة وتحسين المظهر الخارجي واللياقة البدنية.
يمارس الشباب الرياضة؟
- تعزيز الصحة
- تحسين المظهر الخارجي
- اللياقة البدنية
- الترويح عن النفس
- محاكاة المجتمع
- أسباب أخرى
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