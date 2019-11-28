اعتماد 13 مبادرة لتعليم جدة بملتقى مكة الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت أمانة ملتقى مكة الثقافي 13 مبادرة تقدمت بها إدارة تعليم جدة ضمن مشاركتها في الدورة الرابعة للملتقى تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟»، فيما تعكف الإدارات التي جرى اعتماد مبادراتها على وضع خططها التنفيذية وفق الخطة الزمنية المعتمدة للملتقى.

وأوضح مدير مركز التميز بتعليم جدة الدكتور معجب الزهراني أن لجنة التخطيط والمتابعة للمشروع بمركز التميز استقبلت العديد من المبادرات النوعية التي تقدمت بها مختلف الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام بتعليم جدة، حيث تأتي تلك المبادرات امتدادا لمشاركات التعليم في الملتقى التي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة في الدورات السابقة، مضيفا أن كافة المبادرات التي رفع بها للمشروع كانت مميزة وذات أثر فاعل وبما يحقق شعار وأهداف الملتقى، راجيا لجميع المبادرات التوفيق، وأن تحقق أهداف وتطلعات الملتقى.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي يأتي ضمن المشاريع التنموية التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة، لتحقيق رؤيتها في الريادة الثقافية التي تتميز في بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئـة إبداعية محفزة، ووفق رسالة الملتقى الرامية لتقديم برامــج ومبادرات نوعيــة تسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان بالمنطقة، حيث بدأ المشروع منذ ثلاثة أعوام بمشـاركة نحو 100جهة حكومية وأهلية بالمنطقة، فيما تعقد حاليا دورته الرابعة تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟»