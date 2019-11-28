السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفداً من الضبّاط الدارسين في الكليات العسكرية الأمريكية



الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم وفداً أمريكياً من الضباط الدارسين في كل من كلية فرجينيا العسكرية الأمريكية وكلية وست بوينت العسكرية وكلية السيتدال، يرافقهم عدد من كبار المسؤولين في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الدكتور جون ديوك آنتوني، الذي يزور المملكة حالياً .

وخلال اللقاء رحب الأمين العام بالوفد منوهًا بالشراكة الإستراتيجية التي تربط دول التحالف الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التنسيقية المستمرة في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ومجابهة التوجهات الإرهابية .

وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة عسكرية مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، إضافةً إلى ارتكازه على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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21:42ت م

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