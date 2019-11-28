السعودية اليوم / سفير النمسا لدى المملكة يزور فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك



تبوك 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

زار سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر والوفد المرافق له، أمس فرع الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ، التقى خلالها بمدير الفرع مبروك بن محمد الشليبي .

وشاهد السفير ومرافقوه متحف تبوك وماتختزنه المنطقة من مواقع طبيعية وأثرية وتراثية، كما اطلع على تاريخ منطقة تبوك وتعرف على الحضارات المتعاقبة التي شهدتها المنطقة .

وفي نهاية الجولة أبدى السفير النمساوي إعجابه بما شاهد من مقتنيات أثرية وبما تتميز به منطقة تبوك من إرث تاريخي مبهر.

// انتهى //

21:39ت م

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