السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يختتم دورات معهد الأئمة والخطباء في الطائف



الطائف 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة أمس دورات معهد الأئمة والخطباء في محافظة الطائف .

وأوضح مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أسامة على الصيقل أن الدورة نفذت في عدد من محافظات المنطقة وهي جدة والطائف ورنية والمويه ورابغ، حرصاً من الوزارة على تطوير منسوبيها في شتى المجالات عبر هذه الدورات والبرامج، التي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير الأعمال والبرامج الدعوية على الأصعدة كافة.

وأشاد الصيقل بتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في هذا الخصوص التي أسهمت في إنجاح تلك الدورات، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ديننا وبلادنا وقيادتنا وأن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

// انتهى //

21:32ت م

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