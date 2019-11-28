السعودية اليوم / محافظ صامطة يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة



صامطة ١ ربيع أول ١٤٤١ الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ م واس

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة بمكتبه في المحافظة اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمحافظة علي أحمد علوش مدخلي وأعضاء المجلس.

واستمع محافظ صامطة لشرح موجز عن أهداف الجمعية ومناشطها ومشاركاتها المجتمعية وما تقدمه للأفراد في المجتمع في حدود مجال تغطيتها.

ونوه محافظ صامطة بالأعمال التي تقدمها الجمعية وشكره وتقديره للقائمين عليها على ما يبذلونه من جهود وخدمات.

//انتهى //

20:46ت م

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