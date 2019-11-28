شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 50.. إحباط تهريب 1460 كيلو «حشيش» والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.
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