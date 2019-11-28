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ساعات وينتهي اكتتاب الأفراد في #أرامكو
يستمر اكتتاب المؤسسات إلى الرابع من ديسمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنتهي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 في الساعة 23:59 مساءً فترة اكتتاب الأفراد على أسهم شركة “أرامكو السعودية” والتي بدأت يوم الأحد 17 نوفمبر 2019، على أن تستمر فترة اكتتاب المؤسسات إلى يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019.
وكانت الشركة قد أعلنت طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 0.5% كحد أعلى منها للأفراد.
وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد من قِبل المساهم البائع وأرامكو السعودية، وفقًا لسلطتهما التقديرية المطلقة، بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.
وتم اكتتاب الأفراد على الحد الأعلى للنطاق السعري الذي تم تحديده عند 32 ريالًا للسهم، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح والتخصيص يوم الخميس 5 ديسمبر 2019.
وإذا تم تحديد سعر العرض النهائي عند مستوى أقل من 32 ريالًا، فيما يتعلق بفائض مبلغ الاكتتاب (أي الفرق بين أعلى سعر في النطاق السعري وسعر العرض النهائي)، فيمكن للمستثمرين الأفراد الاختيار بين: الحصول على قيمة الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر الطرح النهائي نقدًا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية.
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