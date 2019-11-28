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إصابات في تصادم مروع بين خمس مركبات بـ #جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
شهدت محافظة جدة، مساء اليوم الخميس حادث تصادم مروعًا بين خمس مركبات، مما تسبب في وقوع إصابات.
وقع الحادث، حسبما أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، في “تويتر”، على جسر الميناء باتجاه الغرب في محافظة جدة، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية ووقع إصابات.
وباشرت الجهات المختصة الحادث على الفور، والعمل على إعادة الحركة المروية لوضعها الطبيعي.
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