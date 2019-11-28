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حقيقة فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والطاقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن حقيقة فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ.
ونفت الزكاة والدخل، في بيان لها، تطبيق أي ضريبة جديدة على هذه المشروبات، موضحة أن الضريبة الحالية تشمل المشروبات المحلاة فقط، والتي تتمثل في أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب.
كما أشارت إلى أنه تم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية وعلى مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100% من تاريخ 11/6/2017م، وتوسعت الآن لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة 50%.
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