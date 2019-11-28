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2019-11-28 شروط وآلية التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وزارة المالية شروط وآلية التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين (التدريب المنتهي بالتوظيف) الذي تنفذه بالتعاون مع وزرة الخدمة المدنية. Advertisements ويهدف البرنامج لاستقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين للعمل في وزارة المالية، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة. شارك الخبر

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