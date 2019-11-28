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فيديو.. ولي العهد يتفقد جناح #المملكة بمعرض إكسبو 2020
متابعات الخليج 365 - الرياض
استمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لشرح عن جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2020، وأقسامه المختلفة.
جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد للمعرض اليوم في دبي يرافقه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.
وتفقد ولي العهد الجناح السعودي وزار الجناح الإماراتي ووقف على الاستعدادات لهذا الحدث الكبير.
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