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2019-11-28 فيديو.. ولي العهد يتفقد جناح #المملكة بمعرض إكسبو 2020 متابعات الخليج 365 - الرياض استمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لشرح عن جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2020، وأقسامه المختلفة. Advertisements جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد للمعرض اليوم في دبي يرافقه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. وتفقد ولي العهد الجناح السعودي وزار الجناح الإماراتي ووقف على الاستعدادات لهذا الحدث الكبير. شارك الخبر







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