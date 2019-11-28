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فيديو.. جزائرية عمرها 125 عامًا تؤدي العمرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الجزائرية صرهودة ستيتي البالغة من العمر 125 عامًا من تحقيق حلمها بأداء مناسك العمرة لأول مرة هذا العام بعد سنوات طويلة من الانتظار والاشتياق لزيارة ورؤية بيت الله الحرام.
وعبرت المعمرة صرهودة عن سعادتها بوصولها إلى الأراضي المقدسة، وبما شاهدته من تسهيلات وحفاوة استقبال خلال رحلتها، واصفة مشاعرها الجياشة التي شعرت بها لحظة رؤيتها للكعبة المشرفة.
وكانت وزارة الحج والعمرة أطلقت يوم أمس الموسم الأول من سلسلة “مشاعر” وهي عبارة عن حلقات تنقل مشاعر ضيوف الرحمن وحكاياهم عند الوصول إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وتفاصيل رحلتهم الإيمانية، بأسلوب مشوق يعكس مشاعرهم بعد إكمال أدائهم للمناسك.
وأوضح المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن بن محمد العرفج أن “مشاعر” يهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية وأبنائها في خدمة ضيوف الرحمن، ويوثق مشاعر ضيوف الرحمن وعباراتهم العفوية وأبرز المواقف والقصص الإنسانية التي واجهتهم خلال رحلتهم لأداء المناسك، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف العرفج أن “مشاعر” جاء مترجمًا لجهود وزارة الحج والعمرة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بالتعاون مع الجهات الشركاء في منظومة خدمات الحج والعمرة الحكومية والأهلية والخاصة لتيسير إجراءات أداء المناسك وضبط وتقنين الخدمات في جو من السكينة والطمأنينة لتبقى ذكرى مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج والمعتمر والزائر تحقق له الرضا وتجعله سفيرًا ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
وبدأت الوزارة بنشر أولى حلقات البرنامج على حسابها الرسمي بتويتر باستضافة المعمرة الجزائرية صرهودة.
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