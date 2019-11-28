شكرا لقرائتكم خبر عن الهاشمي لـ«الخليج 365»: نتطلع لمشاركة سعودية استثنائية في «إكسبو 2020» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي لـ«الخليج 365» أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موقع إكسبو 2020، خطوة تبرز أهمية هذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في العالم العربي. وأشارت إلى تطلع الإمارات من خلال العمل المشترك مع كل الدول الشقيقة والصديقة، والسعودية بشكل خاص، أن يمتد أثر معرض إكسبو 2020 في المنطقة والعالم كله ويسهم في صنع مستقبل أكثر إشراقا للجميع.

Advertisements

وأوضحت «أن الجناح السعودي هو ثاني أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 بعد جناح الإمارات وستكون المشاركة المميزة للمملكة تعبيرا عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، ونتطلع لمشاركة سعودية استثنائية تبرز الجانب الحضاري والرؤية المستقبلية المشرقة للمملكة ودورها البارز في محيطنا العربي والدولي».

وأضافت الهاشمي أن إكسبو يعد فرصة استراتيجية للمنطقة العربية كلها كي تتواصل مع العالم على أرضية الثقافة العربية القائمة على التسامح والإبداع والانفتاح على العالم.

وشددت الوزيرة الإماراتية على أن العام القادم سيكون عاما فارقا للمنطقة العربية كلها، إذ سيشهد اثنين من أهم الأحداث على الخارطة الدولية، فالمملكة العربية السعودية ستستضيف قمة مجموعة العشرين التي ستشارك فيها الإمارات كضيف شرف. وبدورها، ستستضيف الإمارات إكسبو 2020 دبي. وقالت «ما من شك في أن البلدين سيتعاونان عن قرب في هذين الحدثين العالميين لما لهما من أثر إيجابي على المنطقة وبما يتماشى مع رؤيتي البلدين للسنوات القادمة».