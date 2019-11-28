شكرا لقرائتكم خبر عن أحد رفيدة تحتفل بآل رايزة عبر لوحات الشوارع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

احتفلت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة أحد رفيدة بالطالب حاتم آل رايزة، صاحب المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده التي اختُتمت أخيراً في المغرب، بتعليق صوره على لوحات في الشوارع الرئيسية.

يُذكر أنه تم ترشيح آل رايزة ممثلاً للمملكة في المسابقة الدولية من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.