شكرا لقرائتكم خبر عن جدولة الرحلات الإضافية لمطار نجران خلال يومين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

اعتمدت الخطوط السعودية رحلتين إضافيتين من وإلى مطار نجران الإقليمي. وأوضح مدير عام الخطوط السعوديه بنجران وشرورة ماجد الزندان لـ«الخليج 365»، أن الخطوط السعودية وبمتابعة حثيثه من نائب أمير المنطقة استحدثت رحلتين إضافيتين إلى جدة والرياض من وإلى مطار نجران لزيادة سعة المقاعد من وإلى تلك المنطقتين. وأكد الزندان أن جدولة الرحلتين الإضافيتين ستتم بالنظام خلال يومين على أن يبدأ تسييرهما من وإلى مطار نجران ابتداءً من الأول من يناير المقبل.

يذكر أن مطار المنطقة تم اعتماد إعادة تشغيله في شهر رمضان الماضي بعد توقف دام نحو أربع سنوات.