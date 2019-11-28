شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في مالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.
وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفرنسي الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة مماثلة، للرئيس ماكرون، وقال ولي العهد: «بلغني نبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».
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