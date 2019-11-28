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القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في مالي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، في ضحايا حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفرنسي الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة مماثلة، للرئيس ماكرون، وقال ولي العهد: «بلغني نبأ حادث تصادم مروحيتين فرنسيتين في جمهورية مالي، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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