شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 1460 كجم حشيش مخدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أحبطت قوات حرس الحدود محاولات تهريب 1460 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وذلك خلال شهر ربيع الأول الماضي.

وحسب المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، فإن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1460 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصاً، بينهم 23 متهماً يمنياً، و22 إثيوبياً، و3 صوماليين، و2 سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.